Pradè è pronto a ritornare in corsa...e rischia l'incrocio immediato con la Fiorentina

Il Genoa sarà il prossimo avversario della Fiorentina in campionato. La formazione rossoblu è al centro però di una crisi tecnica, con una classifica non buona, ma anche dirigenziale, visto che l'attuale direttore sportivo, Diego Lopez, è pronto ad accettare l'offerta del Burnley.

Due in lizza

C'è bisogno quindi di trovare un nuovo ds e secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sono in lizza Giovanni Rossi e Daniele Pradè. Sì, proprio lui, colui il quale è stato ds della Fiorentina a lungo, spalmato su due mandati, uno coi Della Valle e uno proprio coi Commisso.

Incrocio immediato?

Rossi è dato per favorito dal quotidiano sportivo, ma se si concretizzasse la seconda ipotesi sarebbe davvero curioso l'incrocio immediato col proprio passato di Pradè.