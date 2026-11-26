Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il capitano della Primavera viola Niccolò Turnone, in gol ieri a Tbilisi contro la Dinamo nell'andata del terzo turno del Percorso Campioni di Youth League, che ha analizzato l'1-1 in Georgia proiettandosi al ritorno al Viola Park.

‘Abbiamo avuto un po’ di sfortuna'

"Una grande soddisfazione aver segnato in una competizione così importante come la Youth League, speriamo che sia il primo di tanti gol in questa stagione. Continuiamo a lavorare sodo perché ci aspetta il ritorno. Abbiamo fatto un grande primo tempo con tante occasioni, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in alcune circostanze, come sul palo di Pirrò. Dovevamo finalizzare di più".

‘Speriamo di proseguire nel percorso’

"Adesso abbiamo il ritorno in casa nostra, nel campo in cui siamo abituati a giocare. È stata una grande esperienza giocare all'estero, qualcosa che rende ancora più unito il gruppo. Speriamo di andare avanti nel percorso perché è anche bello visitare posti fuori dall'Italia”.