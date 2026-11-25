La Fiorentina Primavera torna in campo in Youth League e lo fa con un risultato che sa di beffa, pareggiando contro i georgiani della Dinamo Tbilisi nell'andata del terzo turno del Percorso Campioni.

Le scelte di Andreazzoli

Il tecnico viola Aurelio Andreazzoli deve fare a meno di Croci e Corduneanu, impegnato al Mondiale Under 17 con Italia e Romania. Nel suo 3-4-2-1 è Campaniello la punta centrale, con alle spalle Forte e Pirrò. Mataran e Samuel Beldenti in mezzo al campo, con ai lati Martini e Tosti. Completano l'undici Fei tra i pali e una linea difensiva formata da Melani, Turnone e Boskovic.

Vantaggio viola last minute nel primo tempo

Viola subito pericolosi dopo 6 minuti: punizione da 25 metri di Forte e grande risposta del portiere avversario Tchelidze. Vantaggio sfiorato dalla Fiorentina in modo ancora più clamoroso 4 minuti più tardi, quando Pirrò prova il destro dai venti metri e centra il palo. La superiorità della squadra di Andreazzoli è chiara, mentre i georgiani si affidano solo a qualche iniziativa isolata del fratello d'arte Kvaratskhelia. A un minuto dall'intervallo, gli sforzi della Fiorentina vengono premiati: zampata del capitano Turnone sugli sviluppi di un corner e palla in rete. Si tratta dell'episodio che chiude i primi 45 minuti.

Arrembaggio georgiano nella ripresa, il muro gigliato crolla nel finale

Avvio di ripresa di fuoco, con un'occasione per parte a firma di Melani e Tsikolia. La compagine georgiana aumenta la pressione offensiva rispetto alla prima frazione di gioco, con la Fiorentina inevitabilmente costretta a difendersi. La squadra di Andreazzoli contiene gli avversari fino a 9 minuti dal termine, quando arriva l'1-1 a firma di Aduashvili. Il risultato non cambia più: si tratta di un pareggio fuori casa per la Fiorentina, che però mastica amaro perché per pochi minuti non ha ottenuto il risultato pieno.