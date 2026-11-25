“La Fiorentina vincerà in campionato prima di GTA VI”. Anche il tempo dei meme è finito. Il videogioco più atteso della nostra epoca, dopo tredici anni di spasmodiche anticipazioni, è stato finalmente pubblicato la scorsa settimana. E la Fiorentina ha perso 3-0 a Monza.

Come spesso è accaduto nelle ultime stagioni, la Fiorentina torna dalla sosta per le nazionali carica di aspettative. Durante quelle due settimane gli occhi e i pensieri del tifoso medio viola si riempiono di sogni, di speranze, di vittorie immaginate e di tre punti che poi, puntualmente, non arrivano.

La bastonata rimediata dal Monza di Juric, metallaro convinto che a questo giro ha fatto sentire tutta la sua grinta anche da squalificato in tribuna, ci ha consegnato una Fiorentina inerme, dissoluta e priva di senso.

I Vanoli boys hanno perso contro un Monza che nelle prime undici partite di campionato aveva rimediato ben otto sconfitte, pur annoverando tra le proprie fila il vicecapocannoniere del campionato, Varela. Il giovane portoghese infatti si è confermato con una doppietta fotonica, impreziosita da un colpo di tacco alla Mancini che i difensori viola stanno ancora cercando di capire da dove sia passato.

Il tempo dei meme e delle scuse è finito

A fine partita Vanoli ha giustamente chiesto scusa ai tifosi. Ma anche il tempo delle scuse, oltre a quello dei meme, è finito. Oggi è superfluo ripercorrere la cronaca di questa partita in chiave rock and roll, come abbiamo fatto tante altre volte. Ci sentiamo soltanto di puntualizzare una cosa: è arrivato il momento di prendere definitivamente coscienza del fatto che anche quest’anno siamo ufficialmente in lotta. Non per il terzo scudetto, come avrebbe detto il Pontefice Massimo del tifo viola, il compianto Mario Ciuffi, bensì per la salvezza. Per la quarta volta nelle ultime otto stagioni, le otto stagioni della gestione Commisso.

Torniamo a quello che conosciamo

E allora, come cantavano gli Embrace, band inglese emersa a fine degli anni Novanta, Come Back to What You Know. Torniamo a quello che conosciamo, a quello che ormai sappiamo fare. Torniamo a fare quello che abbiamo fatto anche nella passata stagione: lottare per non retrocedere.

Coltello tra i denti, ammesso che questi ragazzi siano in grado di tenercelo, e a Udine non si deve perdere. Perché per i Vanoli boys sono finiti anche gli alibi.

E a questo punto il prossimo meme è già pronto: vedremo Andreazzoli sulla panchina della Fiorentina prima dell’uscita di GTA VII?

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