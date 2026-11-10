Viola Confusion - C'era una volta la Partita, ora è una gara da Common People

Fiorentina-Juventus termina 2-2 e non ci facciamo mancare niente: coreografia magnifica ed eloquente della Fiesole in Ferrovia, colpi di scena, gol annullati, rigori non concessi e polemiche. Tutto molto bello, come diceva sornione Bruno Pizzul. Ma, almeno a chi scrive, manca qualcosa.

E qui lancio la mia unpopular opinion, peraltro non richiesta da nessuno: Fiorentina-Juventus non è più La Partita. È diventata una partita da Common People, come cantavano negli anni Novanta i Pulp di Jarvis Cocker.

Quello che manca è l’attesa. La tensione. Quella differenza di lignaggio calcistico che si avvertiva anche a cinquecento chilometri di distanza, insieme a tutta l’arroganza che Lei - come la chiamava il Pontefice Massimo del tifo viola Mario Ciuffi - metteva dentro e fuori dal campo attraverso gli atteggiamenti snob dei suoi protagonisti strisciati.

Senza tornare necessariamente al famoso terzo scudetto “rubato” del 1981-82, tutti ricordiamo lo scippo di Baggio, la simpatia della Juventus di Lippi con personaggi come Ravanelli, Tacchinardi e Montero a ispirare i migliori cori della Fiesole, i giri di campo prepartita al Franchi di Andrea Agnelli e Nedvěd, i pianti di Conte, la superbia della Prima Repubblica allegriana e così via.

Decenni di sfottò, batoste e qualche epica vittoria viola che continuiamo a raccontare con il pathos di un adolescente in pieno picco ormonale. Una rivalità storica che scorreva veloce come un fiume tra le strade di Firenze e che si cominciava a respirare almeno una settimana prima della partita. Il cerchietto rosso sulla data di Fiorentina-Juventus, però, il tifoso viola medio lo tracciava già in estate, appena pubblicati i calendari della Serie A.

Un turbinio di emozioni e sensazioni che si concretizzava poi nei novanta e passa minuti della partita, quando tutta l’attesa si condensava nelle gesta in campo dei nostri eroi in maglia viola.

Adesso, vuoi per gli scarsi risultati degli ultimi anni di entrambe le squadre, vuoi per la mancanza nelle rispettive società di personaggi realmente carismatici e divisivi, vuoi per un Franchi che somiglia sempre più a uno dei celeberrimi cantieri della tramvia cittadina, lo scontro tra viola e bianconeri sembra una contesa tra Willy il Coyote e Paperino. Con tutto il rispetto per entrambi.

La partita

Il match, arbitrato dall’omonimo del tenente più famoso di Los Angeles, ovvero Colombo, rispetta comunque le aspettative per le emozioni offerte in campo.

Mister Vanoli schiera i suoi Boys con due novità, richieste a gran voce da settimane da tutta l’opinione pubblica e privata viola: Oulai a centrocampo al posto del Maestro Fagioli e Pedro Gonçalves a inventare calcio invece dell’ennesimo mediano. Il resto della squadra è quello delle ultime uscite e la scelta sembra premiare immediatamente la Fiorentina, che al 4’ è già in vantaggio.

Calcio d’angolo battuto dalla destra proprio da Gonçalves e zuccata in terzo tempo di Pellegrino, che manda in delirio il Franchi sfoderando la mitraglia di Batigol.

Con il passare dei minuti, però, l’inerzia si sposta dalla parte della squadra di Spalletti, che tiene il pallone e ogni tanto si espone a qualche contropiede viola condotto dal solito Mastantuono. Quando imparerà anche a passare il pallone diventerà come Hulk Hogan: il più forte di tutti.

Al 32’ arriva il dato statistico che accompagna da sempre le partite della Fiorentina: Woltemade, detto il Gigante di Brema, pareggia su assist di un redivivo Kolo Muani, segnando il suo primo gol in Serie A. Avevamo dubbi?

Prima dell’intervallo c’è spazio per due paratone di De Gea: la prima sul terzino bianconero Cabal, la seconda ancora su Woltemade.

Il secondo tempo riparte seguendo il copione del primo. Dopo nove minuti la Fiorentina torna in vantaggio, questa volta con Njie, il piccolo Leão viola, che sbuca sul secondo palo e appoggia in rete dopo una mischia nell’area bianconera, propiziata da un cross rasoterra del solito platinato Jiménez.

Per lo svedese è il terzo gol consecutivo. Quasi un derby per lui, rimpianto sanguinosamente dalla Torino granata.

La sensazione sugli spalti, però, è che il giubilo del tifoso viola medio non sia destinato a durare molto. La Juventus riprende il comando del pallone e colleziona calci d’angolo in serie: saranno dodici alla fine del match.

Da uno di questi nasce infatti il pareggio degli Spalletti Boys. Al 66’ Douglas Luiz calcia il corner, De Gea si esibisce nella specialità della casa - l’uscita a vuoto - e il pallone arriva sulla spalla destra di Bremer, che segna e quasi non esulta, probabilmente convinto di averla presa di braccio. Il gol viene invece convalidato e il Franchi ammutolisce.

La partita riserva ancora emozioni: il rigore non concesso alla Juventus per un tocco di mano in area di João Mário — con il tifoso viola medio che gode quasi come per un gol segnato — e il 3-2 di Drăgușin annullato all’82’ per una spinta su Bremer.

Nel recupero arrivano infine le due parate decisive di Vicario, prima su Brescianini, subentrato nel frattempo a Gonçalves, e poi su Mastantuono. Due interventi che salvano la Juventus e impediscono alla Fiorentina di riprendersi almeno per una sera il sapore antico della Partita.

Epilogo

Finisce con un punto a testa che serve poco a entrambe. La Fiorentina arriva alla sosta fuori dalla zona retrocessione, con il terzo risultato utile consecutivo; Lei, invece, rimane lontana da tutto ciò a cui un tempo sembrava naturale ambire: lo scudetto e la zona Champions. Due squadre normali. Un pareggio, appunto, da Common People.

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