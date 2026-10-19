Trenta milioni per tenere un giocatore in panchina. "Ma non c'è un caso Oulai, è indietro tatticamente"

Alla fine solo panchina per Inao Oulai e neanche un minuto in campo da subentrato. La Fiorentina in pratica lo ha pagato una trentina di milioni per non vederlo impiegato.

Nessun caso…almeno per l'allenatore

Ma non c'è nessun caso che riguarda il giocatore. Questo almeno a detta del tecnico, Paolo Vanoli che ci ha tenuto a puntualizzare quanto segue circa il suo mancato utilizzo contro i lariani: “È stata una scelta tattica, è giovane, arriva da un campionato nuovo e deve migliorare”.

“Gli serve imparare la tattica”

All'ex centrocampista del Trabzonspor “serve imparare un po' di tattica, gli piace molto aggredire ma corre meno all'indietro” ha aggiunto poi lo stesso Vanoli. L'ivoriano è in Italia ormai da tre mesi ma, evidentemente, è ancora indietro su questo aspetto.

Quanto dovremo aspettare ancora per vederlo impiegato in pianta stabile? E soprattutto, ci sarà mai questo momento?