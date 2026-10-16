Vanoli: "Beto e Pellegrino possono anche giocare insieme. Oulai? Il talento fine a se stesso non serve"

Paolo Vanoli, nella conferenza stampa precedente a Fiorentina-Como, ha parlato di diversi singoli giocatori viola e del processo di crescita della squadra.

Giocatori di qualità

“Goncalves e Oulai? Sono importanti e talentuosi. Ma il talento fine a se stesso non serve ed io devo ritrovare anche equilibrio. Oulai, in particolare, l'anno scorso ha giocato in un sistema oliato, mentre il portoghese deve ancora ritrovare a piene la condizione fisica."

Dualismo in attacco

“Ballottaggio dei centravanti? Non sono qua da due mesi e mezzo, ho fatto 3-4 partita. Con il tempo si delineerà il titolare, anche se sono due giocatori diversi che permettono alla squadra di avere opzioni diverse. Entrambi devono sicuramente migliorare nell'attacco alla porta, ma possono anche giocare assieme”.

Mancanza di leader

“A volte in una squadra non ci sono leader; dobbiamo diventarlo tutti insieme. E' un processo lungo e non possiamo sbagliare in questo. In questa squadra nessuno può vincere una partita da solo, il gruppo deve diventare leader in questo caso. Poi ci sono giocatori con più esperienza, come De Gea e Pongracic. Non vuol dire che loro debbano comandare, ma essere esempi per gli altri”.