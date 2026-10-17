Eppure Brescianini stuzzica più di Oulai. Ndour e Fagioli certi del posto ma non ci parlate di intoccabili

Nella testa di Vanoli c'è una sorta di riassetto del centrocampo, causa assenza prolungata di Atta e con l'idea del doppio play, che lui stesso aveva promosso, forse messa momentaneamente in standby a vantaggio di una linea a tre. I due certi del posto, secondo La Nazione, sono i soliti Ndour e Fagioli, che dovranno interpretare forse un remake del centrocampo della scorsa stagione. Il reparto d'altronde è rimasto risicatissimo, con appena quattro interpreti, nessuno dei quali però talmente brillante da meritarsi l'aggettivo di ‘intoccabile’.

Brescianini il terzo incomodo?

Secondo il quotidiano le quotazioni di Marco Brescianini sarebbero decisamente in rialzo per occupare il terzo slot del reparto, con Oulai ancora in panchina. L'ex atalantino ricomporrebbe così il centrocampo visto in diverse occasioni la scorsa stagione, quando mancava Mandragora come terzo componente.