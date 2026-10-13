Ndour si rilassa nel giorno libero andando a vedere... Un derby di seconda categoria bresciana - FOTO
Cher Ndour si è goduto il giorno libero concesso da Paolo Vanoli ieri andando a fare il tifo in tribuna per i suoi amici d'infanzia dell'Urago Mella.
Il derby bresciano
La compagine bresciana era impegnata nel derby di seconda categoria contro il Collebeato. I padroni di casa hanno vinto 2-0, volando in testa a punteggio pieno nel girone F.
La foto
Gioia anche per il centrocampista viola, beccato da Il Giornale di Brescia in tribuna. Anche la scorsa primavera andò a vedere l'Urago Mella in occasione dei playoff di girone.
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