M. Orlando: “Non si sa che gioco faccia la Fiorentina. Ndour idolatrato in Nazionale ma è anonimo e incide poco”

A Toscana TV l'ex viola Massimo Orlando si è espresso sulla sconfitta della Fiorentina a Marassi, evidenziando le carenze della squadra viola ed esprimendo perplessità su alcune situazioni di casa gigliata.

‘Con che modulo gioca questa squadra? Che gioco fa?’

“La Fiorentina non è l’Inter, che può prendere 2 gol e poi farne 3, era naturale che il Genoa partisse fortissimo dopo gli ultimi risultati. Non si possono subire i gol che ha preso la Fiorentina, il Genoa non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in vantaggio 2-0. La sconfitta fa male, ma ciò che fa più paura è l’atteggiamento della squadra. Non sono in grado di dire cosa sia questa Fiorentina, con che modulo gioca? È brava a difendersi o a costruire? Se giochi 4-3-3 devi essere propositivo, bravo a verticalizzare e trovare gli esterni per l’uno contro uno… ma la Fiorentina non lo fa”.

‘La Fiorentina non può avere solo 4 punti dopo 6 partite’

“Entrambi i terzini viola sbagliano sui gol, sono bravi ad attaccare, hanno buon piede, ma faticano tanto a difendere e concedono troppo spazio. Ndour in Nazionale è idolatrato da tutti, ma ha giocato contro la Polonia che stava nella propria area di rigore. Che ruolo è? Dà qualità al gioco della Fiorentina? No. Mi sembra un giocatore abbastanza anonimo, che incide poco nella squadra, mi desta molte perplessità… non mi convince. La Fiorentina non può avere 4 punti dopo 6 partite per la qualità della rosa che ha. I giocatori non sono scarsi, gli esterni sono bravi, si può discutere degli attaccanti, ma la squadra deve trovare fiducia ed essere meno presuntuosa, sapendo soffrire, perché certi errori non si vedono nemmeno in terza categoria”.