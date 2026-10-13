Flachi: “Ranieri, errori clamorosi e passa come eroe di Firenze… e gli hanno anche rinnovato il contratto! Ndour va a uno all’ora”

A Toscana TV l’ex attaccante viola Francesco Flachi si è soffermato sulla disastrosa prestazione di Luca Ranieri, muovendo poi alcune osservazioni riguardo alla sconfitta viola di Marassi contro il Genoa.

‘Ranieri, errori clamorosi, non da Serie A’

“La responsabilità della prova della Fiorentina è di Vanoli, ma la prestazione di Ranieri? I due gol sono colpa sua: un calciatore di Serie A non può fare quegli errori, che sono clamorosi… e gli hanno fatto anche altri 3 anni di contratto! Si continua a dire che è alla Fiorentina da quando ha 13 anni. Sul primo gol esce, poi torna indietro, lasciando tirare l’avversario. Si è fatto ammonire, poi ha fatto prendere gol alla Fiorentina, poi ha fatto un liscio che è costato un altro gol… e viene fatto passare come l’eroe di Firenze”.

’Ndour nel primo tempo era rimasto in Nazionale’

“Si è data più importanza in settimana al rinnovo di contratto di Ranieri anziché parlare di una partita che dovevamo andare a vincere. La partita è passata in secondo piano. Nel calcio attuale si vuole far apparire come fenomeni calciatori che non lo sono. La Fiorentina è penultima in classifica, bisogna cambiare assolutamente atteggiamento. Ndour nel primo tempo era rimasto con l’Italia, nel secondo insomma, se ne parla come fosse uno stratosferico ma va a uno all’ora”.

“Squadra giovane? A 24/25 anni non si è giovani, vedi Fagioli e Dragusin; Mastantuono è giovane, ha 19 anni ma ha garra, e ce la mette in campo. Bisogna iniziare a capire cos’è Firenze e entrare nella mentalità della città, invece questi hanno tutto bello dentro al Viola Park, fanno anche andare il parrucchiere lì dentro. Manca una figura nello staff viola che parli con i giocatori e dia degli input, aiutandoli mentalmente”.