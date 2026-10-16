Per il Como Vanoli torna al 4-3-3. Ballottaggio in mezzo al campo: Oulai o Brescianini?

La partita contro il Como di domenica si avvicina a grandi passi in casa Fiorentina, e la squadra viola è chiamata a cancellare la brutta prestazione del Ferarris contro il Genoa. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

Si cambia

Per affrontare i lariani, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, Vanoli dovrebbe optare per il ritorno al 4-3-3, visto che il 4-2-3-1 al momento presenta il problema del trequartista con Atta infortunato.

Ballottaggio aperto

A centrocampo dunque sono due le opzioni, che vedono il ballottaggio aperto tra Brescianini e Oulai. Nel caso venga scelto l'ex Atalanta, il centrocampo si disporrebbe con Fagioli regista, lui e Ndour mezzali. Se viene scelto l'ivoriano, allora potrebbe essere lui a piazzarsi davanti alla difesa con Fagioli e Ndour mezzali.