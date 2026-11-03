"Un gol meraviglioso che ricorda quelli di Kroos" la celebrazione spagnola per Mastantuono

Il sinistro di Franco Mastantuono contro il Sassuolo conquista anche la Spagna. Il quotidiano AS celebra la rete del momentaneo 2-3 della Fiorentina con un paragone prestigioso: quello con Toni Kroos, protagonista per anni dei successi del Real Madrid.

“Ricorda una leggenda del Real”

“Un gol meraviglioso che ricorda una leggenda del Real Madrid”, il giudizio che accompagna la conclusione dell’argentino. A colpire sono soprattutto la precisione e la naturalezza del gesto tecnico, una finalizzazione eseguita con grande maestria.

“Grande maestria nella finalizzazione”

Per AS “l'argentino ha finalizzato con grande maestria, portando il risultato sul 2-3. Il gol ha ricordato le reti di Kroos al volo dal limite dell'area”. Un accostamento importante per Mastantuono, capace di lasciare il segno nella vittoria viola e di attirare nuovamente l’attenzione della stampa spagnola grazie alla qualità del suo piede sinistro.