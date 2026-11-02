Mastantuono: "Cerchiamo di fare di tutto per giocare meglio, questione di dettagli e arriverà la vittoria"

Il fantasista della Fiorentina Franco Mastantuono è intervenuto a DAZN prima della partita contro il Sassuolo.

“Vogliamo cambiare il cammino”

Mastantuono ha dichiarato: “Stiamo lavorando per tornare a fare tre punti, con l'Atalanta ci è mancato poco ma stiamo lavorando forte durante la settimana. Vogliamo cambiare il nostro cammino e cerchiamo di fare di tutto per giocare meglio e per tornare alla vittoria tramite il percorso”.

"Siamo sulla strada giusta"

E ha aggiunto: "Siamo sulla strada giusta, è questione di dettagli e la vittoria arriverà".