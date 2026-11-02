Le formazioni UFFICIALI di Sassuolo-Fiorentina: Vanoli convinto, sceglie la linea della continuità. Conferme a raffica

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, col fischio d'inizio fissato tra un'ora. Ecco le scelte di Paolo Vanoli per l'undici iniziale dei viola.

Vanoli sceglie la continuità

Le scelte parlano di un Vanoli soddisfatto con quanto visto giovedì contro l'Atalanta: continuità completa di scelte tra le fila dei viola, che ripartono con gli stessi undici visti in campo nel 2-2 del Franchi. De Gea confermatissimo, difesa che rivede Jimenez a destra e Joao Mario a sinistra, con Dragusin e Viery centrali; il centrocampo sarà retto da Brescianini e Ndour ai lati di Fagioli in cabina di regia, con Mastantuono largo a destra e Njie a sinistra che dovranno servire la punta Pellegrino.

Le formazioni ufficiali della partita

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All.: Aquilani

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All.: Vanoli