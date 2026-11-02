Piove sul bagnato per Aquilani. Nel Sassuolo si fa male anche un ex obiettivo della Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Sassuolo, con Aquilani che è costretto a fare a meno di un altro giocatore per la gara contro la Fiorentina.

Un ex obiettivo out

A poche ore dalla sfida, come riporta SassuoloNews, l'ex obiettivo viola Cristian Volpato ha accusato un problema muscolare e sarà costretto al forfait.

Attacco ridotto all'osso

Non era tra i prescelti per l'attacco titolare, che sarà composto da Berardi, Esposito, Laurienté, ma adesso l'unica alternativa davanti è Bowie.