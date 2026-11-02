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Mandorlini: "Giusto richiamare Vanoli, ma la situazione non buona a Firenze si sta trascinando da troppo tempo"

Redazione /
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Andrea Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona e adesso tecnico del Ravenna, ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla prossima partita della Fiorentina contro il Sassuolo e non solo. 

Situazione Fiorentina

“La situazione non ottimale in casa Fiorentina sta andando avanti da troppo tempo, mi dispiace. Bisogna guardare avanti e cercare di uscire da questa situazione. La partita contro il Sassuolo di stasera deve essere vinta, è troppo importante. La Fiorentina è più forte dei neroverdi". 

Su Vanoli

Vanoli? Non so se è lui il principale colpevole di questa situazione. Per me è stato giusto richiamarlo in panchina. La mancata sfida in Coppa Italia Fiorentina-Ravenna? Un peccato non affrontare i viola, questo trofeo è nato per noi sotto una cattiva stella”.  

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