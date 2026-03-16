Mandorlini: "La Cremonese stasera deve provare a giocarsi tutto. Se subentra la paura la partita con la Fiorentina..."

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo anche sulla partita di questa sera tra Fiorentina e Cremonese.

Il pensiero di Mandorlini

“Questo è il classico scontro salvezza, tra due squadre che non stanno attraversando un grande momento. La Cremonese arriva da un’altra sconfitta in uno scontro diretto, quella di Lecce, e oggi deve provare a giocarsi tutto. La Fiorentina, per valori tecnici, probabilmente non dovrebbe trovarsi in questa situazione, ma al di là della qualità della rosa entrano in gioco molti altri fattori. C’è stato un periodo in cui giocare a Cremona era particolarmente difficile, e Nicola ora deve tentare il tutto per tutto, soprattutto contro una diretta concorrente”.

Sul match

“In queste partite la testa conta moltissimo: le pressioni sono diverse e, se subentra la paura, il rischio è che il percorso futuro diventi ancora più complicato. Quella di stasera dovrà essere soprattutto una partita di carattere. Ogni gara ha una storia a sé e ciò che è successo prima conta relativamente. In una Serie A così equilibrata bisogna restare concentrati e attenti in ogni circostanza”.