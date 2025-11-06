L'allenatore Andrea Mandorlini, che peraltro ha avuto Galloppa come calciatore a Siena, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sono passati tanti anni, ma ricordo che Daniele mi piaceva molto. Ha fatto tanta gavetta nella Fiorentina, per lui sedere sulla panchina della prima squadra anche se per poco tempo è una bella soddisfazione e un'opportunità per mettersi in mostra. Questo dimostra che la società ha fiducia in lui, me lo ricordo come un ragazzo pronto e sveglio”.

“Vanoli il nome giusto”

Poi su Vanoli ha aggiunto: “Ha fatto tanto esperienze buone, sia a Torino sia a Venezia. E' un nome giusto per la Fiorentina, con una personalità importante. A Firenze c'è tutto per fare bene, non capisco come faccia la squadra ad essere ultima in classifica. Sono sicuro che uscirà da questa situazione”.