Trevisani: "Mastantuono mi ricorda Messi. La Fiorentina di ieri sera avrebbe vinto contro poche squadre"

A Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Fiorentina e di Franco Mastantuono, dopo il suo terzo gol in Serie A contro il Sassuolo ieri sera.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina si complica la vita da sola. La squadra vista ieri sera avrebbe vinto con pochissime squadre: il Sassuolo, appunto, forse l'Udinese e il Lecce”.

Su Mastantuono

“Senza dubbio è il giocatore più forte della rosa. Secondo me dovrebbe giocare di più con i compagni e scaricare di più il pallone. Non solo per un fatto di egoismo, ma anche perché tenendo palla attira pressione e gli avversari non gli lasciano linee di passaggio pulite. Per il resto è straordinaria, sia per la lettura del gioco che per il tiro che ha. Il gol che ha fatto mi ricorda un piccolo argentino. Quante volte abbiamo visto Messi segnare con quell'inserimento servito da Jordi Alba?".