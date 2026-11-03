Cecchi: “Gonçalves ha cambiato la Fiorentina, lui e Oulaï non possono star fuori. Mastantuono punto di riferimento”

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha commentato nel dopo gara la vittoria della Fiorentina in casa del Sassuolo, spaziando tra campo e singoli a Toscana TV.

‘L’ingresso di Gonçalves mi ha stregato’

“Difficile fare un’analisi calcistica, non so come la Fiorentina abbia fatto a vincere, ma lo ha fatto. Ha giocato una partita da terrorizzata, contro una squadra come il Sassuolo, anch’essa terrorizzata. La squadra è cambiata con l’ingresso di Gonçalves, punto di riferimento su cui appoggiarsi, e la Fiorentina cambia da così a così… mi ha stregato per qualità di tocco e visione di gioco, senza giocare mai in modo banale. Bisogna andare a conquistarsi la fortuna da soli: non si possono più tenere fuori Gonçalves e Oulaï… anche se ho la sensazione che l’ivoriano non possa giocare assieme a Fagioli”.

‘Mastantuono l’appoggio nelle difficoltà’

“Oulaï non è un regista classico, è anche un incontrista. Pensavo Fagioli potesse essere il punto di riferimento della squadra, invece lo è Mastantuono. Nei momenti di difficoltà è l’argentino l’appoggio, ed ha 19 anni, ma la personalità di tranquillizzare la squadra e dire ‘Tranquilli, ci sono io’. Jimenez è un altro che prova sempre a cercare la giocata”.