Vanoli: "Qua è importante la Fiorentina non è importante Oulai. Abbiamo avuto coraggio e siamo stati premiati"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Sky al termine della partita contro il Sassuolo.

“E’ da due o tre gare che stavamo facendo buone prestazioni. Quando fai grandi prestazioni e non arrivano risultati si fa dura sotto l’aspetto mentale. Ero convinto che la squadra fosse vicina al risultato. Complimenti alla squadra ma soprattutto a chi è entrato”.

Coraggio

“Sul 2-2 abbiamo provato a vincerla, abbiamo avuto coraggio e sono stati bravi i ragazzi a farlo”.

Oulai

“Gli manca solo il lavoro, mettersi a disposizione per essere titolare. Dobbiamo costruire un giocatore che ha delle potenzialità ma non dimentichiamoci che ci sono anche giocatori della Nazionale. Qua è importante la Fiorentina, non è importante Oulai. E’ entrato benissimo e sta portando una concorrenza bella e sana verso altri giocatori”.

Difesa

“Siamo in emergenza dietro e non possiamo continuare a prendere gol in Serie A. Dobbiamo essere bravi da squadra e concentrati in quella fase lì. E’ un dettaglio sul quale lavorare tanto”.