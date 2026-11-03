Paci pronostica: "Con la Juventus la Fiorentina vince 3-1. Mastantuono e Pellegrino ci porteranno in alto"

Il comico e tifosissimo della Fiorentina Alessandro Paci ha parlato a Radio Sportiva dicendosi entusiasta della vittoria viola contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Le parole del comico

“Io già contro l'Atalanta avevo visto un cambiamento e una voglia da parte dei giocatori di svoltare. Io dirò una cosa che tutti si toccheranno: la coppia Mastantuono-Pellegrino è una coppia fortissimo che porterà la Fiorentina in alto”.

Risalita viola?

“Secondo me quando una squadra trova l'entusiasmo e questi ragazzi in forma, può fare grandi cose perché più che altro sono i singoli che volano sulle ali dell'entusiasmo. Mi aspetto tanto. Altrimenti il presidente cosa deve far di più? Ultimamente è stato un dramma tifare Fiorentina. Serve prenderla con il sorriso”.

Sulla Juventus

“La Juventus? Faccio il pronostico? Si vince 3-1. Secondo me segnano gli argentini e il buon vecchio Fagioli. Questa partita per noi è importantissima, a loro non frega nulla. Alla fine sono sempre tre punti. Per me è una squadra come un'altra, specialmente ora che non è al top. Mi sto toccando, ma sono sicuro che abbiamo iniziato la risalita. Se si torna in Europa faccio lo spogliarello in Piazza della Signoria. Come la Ferilli? Secondo me lei è meglio, ma anche io ho il mio perché (ride ndr)".