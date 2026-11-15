Bove: "Fiorentina? Non mettete in dubbio il lavoro fatto. Il mio legame con Firenze fortissimo"

Dare tempo alla Fiorentina, senza mettere in discussione il lavoro fatto. È il pensiero di Edoardo Bove, che in un’intervista a Tuttomercatoweb ha parlato del percorso della squadra viola e del rapporto con una città che gli è rimasta vicina nei momenti più difficili.

Il centrocampista invita alla pazienza e ricorda anche la propria esperienza con Raffaele Palladino.

La squadra attuale

"Penso che la Fiorentina abbia iniziato un percorso con un nuovo allenatore e tanti nuovi giocatori, ai quali bisogna dare il tempo di lavorare e di trovare le giuste misure. Credo quindi che il percorso della Fiorentina non sia a breve termine, ma a lungo termine. Secondo me è presto per giudicare. Allo stesso tempo, durante la mia esperienza alla Fiorentina, con mister Palladino avevamo trovato la giusta quadra dopo un inizio difficile. Abbiamo ottenuto otto vittorie consecutive e, se vogliamo, avevamo trovato un certo tipo di alchimia anche un po' per caso. Ci sono quelle annate in cui, dentro lo spogliatoio, determinate cose funzionano e quella era una di queste. Spero comunque che la Fiorentina abbia la possibilità di riprendersi, ma non metto in dubbio tutto il lavoro che è stato fatto".

Il legame con Firenze

Accanto alle valutazioni sul campo, c’è poi il legame con Firenze, alimentato dall’affetto ricevuto dopo l’arresto cardiaco. Bove ricorda gli abbracci delle persone incontrate per strada e il sostegno della società, della famiglia Commisso, dell’allenatore e dei compagni: "È fortissimo il mio legame con Firenze. Sono rimasto li per tutto l'anno dopo l'arresto cardiaco e le persone mi hanno aiutato. Quando mi vedevano per strada, mi davano un abbraccio e mi trasmettevano la forza per andare avanti. La stessa società è stata vicina a me e alla mia famiglia, mi ha dato la possibilità di seguire la squadra da vicino, in casa, in trasferta, un po' ovunque. Non era scontato. La famiglia Commisso, lo stesso mister e i miei compagni mi hanno dato la possibilità di rimanere all'interno del gruppo squadra, anche se in qualche modo l'evento del primo dicembre mi aveva portato un po' fuori".