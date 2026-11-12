Dopo mesi vuole essere protagonista anche in campo: Bove torna ad allenarsi con il Watford - VIDEO

L'ex centrocampista della Fiorentina e della Roma Edoardo Bove in queste settimane è tornato a far parlare di se. Il classe 2002 oltre ad essere protagonista per una proposta di legge per la formazione obbligatoria al primo soccorso e all'uso dei defibrillatori in vari ambiti, ha vestito le panni di attore nel documentario “In un battito”, dove racconta la sua storia dopo il malore avuto in campo durante un Fiorentina-Inter di qualche anno fa.

Dopo mesi di stop Bove rivede il campo

Ma oggi, 12 novembre, è un giorno importante per un altro motivo: dopo due mesi di stop, dove il ragazzo ha lavorato in modo personalizzato, questo pomeriggio Bove è finalmente tornato ad allenarsi in campo con i compagni del Watford. A darne testimonianza è stato il club inglese stesso, con un video pubblicato tramite i propri canali ufficiali.

Il video

Queste le immagini del ritorno in campo, dopo la pausa estiva, di Edoardo Bove con la maglia del Watford: