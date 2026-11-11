Modulo, gol subiti, schemi offensivi: alla ripresa, un aspetto per la Fiorentina conterà più di tutti questi

Siamo solo agli albori della pausa per le Nazionali, ma la prossima sfida di campionato della Fiorentina - in programma lunedì 23 novembre alle 20.45, in trasferta sul campo del Monza - occupa già i pensieri dei tifosi viola e molto probabilmente anche di Paolo Vanoli.

Tanto da lavorare

"Questa squadra può e deve migliorare". Si tratta del mantra di Vanoli ormai da settimane: anzi, sostanzialmente da quando ha rimesso piede a Firenze. Certamente dei passi in avanti ci sono stati come dimostrano i 5 punti conquistati nelle ultime 3 giornate, ma la Fiorentina è ancora lontana dall'esprimere il suo reale potenziale. Innanzitutto, in queste due settimane il tecnico dovrà valutare bene se proseguire con il 4-2-3-1 visto contro la Juventus: in caso affermativo, dovrà cercare di plasmarlo per renderlo più sicuro nelle due fasi. Fin troppo evidente che il dato dei gol subiti (25 in 11 giornate) debba essere migliorato, così come le connessioni tra i giocatori offensivi per concretizzare meglio la manovra.

Un punto è più centrale degli altri

Questi aspetti sono tutti da non tralasciare ma, ripensando alla prima partita dopo l'ultima sosta, passano in secondo piano rispetto ad un'altra questione: l'approccio alla gara contro il Monza. Nelle tre settimane di pausa tra fine settembre e inizio ottobre, si era parlato di una squadra che si era allenata con buon piglio al Viola Park. Lavoro però totalmente vanificato dal primo quarto d'ora della Fiorentina al Ferraris contro il Genoa: viola molli e distratti, puniti due volte tra il 7' e il 15' e alla fine sconfitti. Ecco: contro i brianzoli la partenza deve essere diametralmente opposta. La squadra di Vanoli, pur rispettando qualità e motivazioni degli avversari, dovrà letteralmente mangiare il campo e far vedere chiaramente di voler dare una sterzata alla sua stagione fin qui balbettante. Al di à del 4-2-3-1 piuttosto che del 4-3-3, al di là di una difesa che necessità di automatismi e di un attacco che manca ancora di coralità.