Lo Monaco: "Comico il secondo gol subito dalla Fiorentina con la Juventus. Vanoli ci mette l'anima, Grosso invece..."

L'ex direttore sportivo di Catania, Palermo e Udinese, Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Bruno, commentando la situazione attuale della Fiorentina sotto vari punti di vista, dal mercato al campo, passando alle prospettive future della squadra gigliata.

‘In difesa la Fiorentina non si sa mai cosa combini’

“La squadra ha valori tecnici importanti, anche se ha una spada di Damocle sulla testa che porta tanta frustrazione. La Fiorentina non sa mai là dietro cosa combina, perché la difesa al di là delle difficoltà individuali non sa difendere di reparto, ed è un problema che si porta dietro dallo scorso anno. Vanoli curava la fase difensiva con Conte, questi giocatori hanno bisogno di lavorare, aumentino le sedute di allenamento. La Fiorentina deve correre ai ripari a gennaio, serve un difensore di un certo spessore: al momento ha tamponato a sinistra con Joao Mario. Anche Valdepeˆnas ha buone qualità, ma ha bisogno di tempo e la Fiorentina non può regalarlo. Il secondo gol subito contro la Juventus è da comiche: Pellegrino è sulla palla e abbassa la testa, Dragusin non riesce a contrastare Bremer e il portiere che chiude il cerchio in una maniera tragicomica. La squadra aveva giocato con un certo spirito, il pubblico ha dimostrato ancora una volta quanto amore ha e fa rabbia non conseguire risultati”.

‘Vanoli ci mette l’anima, Grosso invece…'

"La squadra ha giocatori di grande talento come Mastantuono, speriamo si svegli Pellegrino, Njie ha potenzialità enormi, potrebbe essere un crack. La Fiorentina ha fatto tanto in estate, ma forse qualche giocatore tattico come Mandragora poteva meritare di rimanere ancora. In due anni credo che la Fiorentina ha speso qualcosa come 250 milioni di euro…si deve dare una logica alla spesa fatta. Vanoli ci mette l'anima ed è un appassionato. Grosso forse non era nemmeno convinto prima di allenare la Fiorentina. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e far diventare questa squadra impenetrabile, poi il resto lo fa la qualità dei giocatori davanti".