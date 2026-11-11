Ravezzani: "Sciarpe del Liverpool contro la Juventus? Uno schifo che la Fiorentina e le istituzioni non prendano le distanze"

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore di Telelombardia, condanna il silenzio delle istituzioni sulle sciarpe del Liverpool nelle partite contro la Juventus, i cori e le ironie della tifoseria della Fiorentina sulle vittime dell’Heysel, denunciando la "mancata assunzione di responsabilità, la minimizzazione degli episodi da parte delle istituzioni, ma non solo, durante una diretta di Juventibus assieme al giornalista Massimo Zampini.

‘Fatto offensivo per la dignità di Firenze’

“Non dobbiamo più prendercela con questi animali. Me la prendo con la società Fiorentina, col Sindaco di Firenze, col il CONI e la federazione. Un fatto così vomitevole non si può più liquidare dicendo ‘sono quei 40-50, che ci volete fare', è una cosa offensiva per la dignità di una città e di una società".

‘Uno schifo che non si prendano le distanze’

"Quando si tratta di chiedere ai vari sindaci di Firenze di intervenire dicono ‘eh vabbè, che ci vuoi fare…’ questa è la vera vergogna, che ci siano istituzioni politiche e sportive che non prendono le distanze in maniera chiara, netta e continua. È uno schifo”.