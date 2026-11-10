Fiorentina multata, Juventus pure. Juric non sarà in panchina contro i viola al rientro
Questo pomeriggio è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo sulla scorsa giornata di Serie A, che ha visto tra le partite Fiorentina-Juventus.
Fiorentina e Juventus multate
Tra le società multate, sia quella viola che quella bianconera per aver, a titolo di responsabilità oggettiva, ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo al Franchi.
Juric out
Squalificato per un turno Ivan Juric, allenatore del Monza che salterà la partita contro la Fiorentina. Juric è stato squalificato "per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".
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