Da Firenze al Real Madrid, il grande salto del talent scout. E la Juventus è arrivata tardi

La Juventus ci ha provato. Il club bianconero, alla ricerca del nuovo capo scout, domenica scorsa ha incontrato l'osservatore fiorentino (e tifoso della Fiorentina), Michele Fratini, per discutere della posizione attualmente vacante nell’organigramma del club.

Colloquio

Il colloquio si sarebbe svolto nell’albergo che ospitava la Juventus proprio prima della partita contro i viola.

Più avanti il Real

Ci ha provato perché, salvo sorprese o improvvisi stop, Fratini dovrebbe diventare il nuovo referente per l'Italia nientemeno che del Real Madrid. In questo caso la trattativa è in fase sicuramente avanzata e novità sostanziali sono attese in tempi brevi.