Fiorentina e Dodo continuano da separati in casa, almeno fino a gennaio: la volontà del club è chiara

Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina e tutta una serie di atteggiamenti durante l’ultima disastrosa stagione, dove è stato uno dei peggiori, il futuro di Dodo è sempre piu in dubbio. In estate tutti a Firenze avevano immaginato di veder partire il brasiliano verso altri lidi, ma di fatto al gong del calciomercato il terzino è restato un giocatore viola. E questo pomeriggio Tuttomercatoweb ha cercato di fare il punto della situazione su di lui.

L'inizio di stagione non è dei migliori

Il terzino destro brasiliano, classe '98, viene da un terzo di stagione piuttosto scarno alla Fiorentina in termini di impiego (181 minuti) tra campionato e Serie A. Dalla pesante sconfitta per 4-0 con la Roma è finito nel dimenticatoio di Fabio Grosso, poi il ritorno in panchina di Paolo Vanoli gli ha fatto guadagnare 46 minuti spalmati in appena tre ingressi a gara in corso. Quale destino lo attende?

Le scelte estive si riflettono sulla stagione del brasiliano

E pensare che chiunque parlasse di lui in estate, vedeva all’orizzonte un imminente cessione. Alla fine però non ci sono state squadre interessate nella finestra di mercato estiva, perlomeno che accontentassero le cifre richieste dalla Fiorentina e allo stesso tempo il giocatore, nonostante il suo contratto vada in scadenza a giugno 2027. Si parlava di un gentlement agreement che potesse portare ad un rinnovo consensuale per evitare al club di perdere il giocatore a zero, ma un accordo tra le parti non è mai stato trovato. Per questo motivo Dodo è finito ai margini del progetto tecnico, sebbene i rapporti tra l'entourage del brasiliano e la società toscana siano sempre rimasti buoni , visto che hanno sempre cercato di venirsi incontro a vicenda.

La volontà del giocatore è ormai chiara

A gennaio dovrà trovare un'altra sistemazione: questo l'obiettivo stabilito nel mercato invernale. Tuttavia, in assenza di club a farsi avanti e dunque in caso di permanenza, non è esclusa quella che sarebbe la clamorosa ipotesi di rinnovare il suo contratto. La Viola d'altronde non vuole veder partire il terzino 27 enne a zero, consapevole di poter comunque monetizzare per un suo addio. I prossimi due mesi saranno decisivi per il futuro di Dodo: una decisione andrà comunque presa.