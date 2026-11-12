"L'Udinese è una buona squadra ma regala troppo: mi ricorda la Fiorentina di Pioli"

Questo oggi l'ex direttore sportivo dell'Udinese Fabrizio Larini, con un'intervista ad Il Gazzettino ha cercato di fare il punto in casa Friulana dopo il disastroso inizio di stagione. Ed il dirigente ha avuto l'ardore di paragonare la squadra attuale alla Fiorentina della scorsa stagione, che con Stefano Pioli in panchina fece uno dei peggiori inizi di campionato della storia viola.

“Ero convinto che dopo le convincenti prestazioni nei primi due tumi di questo torneo i bianconeri potessero recitare un ruolo importante in questo campionato. Invece no, sono stato smentito e non riesco ancora a dare una plausibile spiegazione a quello che sto vedendo. Sicuramente non mancano le attenuanti, mi riferisco al fatto che alcuni elementi cardine sono stati condizionati da infortuni, vedi Solet che quando sta bene fa la differenza, poi Zaniolo e Davis, che formano un tandem offensivo di tutto rispetto, ma ci sono colpe evidenti, demotivazioni, mancanza dello spirito pugnandi, i troppi marchiani errori commessi".

“Quest'anno i bianconeri hanno regalato spesso la vittoria agli avversari”

Ha anche aggiunto: "Ci rendiamo conto che contro Cagliari, Torino e Milan è stata regalata la vittoria agli avversari. Ricordo il pasticcio difensivo contro i sardi, l'uscita di testa di Okoye con i granata, la rete dopo appena 6 minuti di Pulisic contro il Milan, con la difesa incapace di mettere in fuorigioco l'attaccante statunitense. Prima della sfida di Venezia c'è stato il cambio del timoniere anche se esonerare un allenatore genera sempre un trauma tra i giocatori, ma la proprietà non poteva fare diversamente con la squadra in caduta libera".

“L'Udinese di oggi è come la Fiorentina di Stefano Pioli”

Ha poi concluso triando in ballo la Fiorentina di Stefano Pioli: "La squadra bianconera sta copiando la Fiorentina di un anno fa che pur era composta da giocatori importanti; e per i viola non è stato facile tirarsi fuori, per cui l'Udinese non ha alternativa, non dovrà più sbagliare. Ma serve la giusta concentrazione, l'umiltà, la volontà di farcela ad ogni costo e sono convinto che Zanetti saprà tirar fuori dai suoi giocatori queste "armi" perché, per quello che mi dicono coloro che lo conoscono bene, sa trasmettere grinta, cattiveria agonistica, determinazione quello che forse è mancato sinora ai friulani".