Bove: "Ho ascoltato tanti genitori che hanno perso i propri figli su un campo di calcio. La legge a mio nome sta per essere approvata"

Edoardo Bove, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Le Iene in un monologo che ha ricostruito il suo malore in viola e quello che gli è successo dopo. Dal recupero fino al ritorno in campo. Queste le sue parole durante la puntata su Italia 1.

Il monologo di Bove

“Credo che in molti si ricordino di quel primo dicembre di due anni fa, quando, durante Fiorentina-Inter, il mio cuore si è fermato. Io di quel giorno non ricordo nulla, ma se sono qui a raccontarvelo è solo perché un primo intervento tempestivo mi ha salvato la vita. So di aver avuto tanta fortuna e, da quel momento, ho provato a trasformare questa esperienza in un’opportunità per me stesso e per gli altri. Nei 15 mesi lontano dal campo ho scoperto che sappiamo ancora troppo poco sugli arresti cardiaci, nonostante siano la causa di tantissime morti. Spesso non sappiamo nemmeno a chi chiedere aiuto, quale numero chiamare. A proposito, è il 112”.

Il recupero e la legge

“Ho ascoltato tante storie di genitori che hanno perso i propri figli su un campo di calcio, perché 20 secondi possono fare la differenza e la nostra vita dipende dalla preparazione di chi abbiamo intorno. Anche per questo ho prestato il mio nome a una proposta di legge che promuove la formazione al primo soccorso nelle scuole e tra i giovani. Questo è il rettangolo di gioco in cui ho giocato questa partita. Siamo al rettilineo finale e non vedo l’ora di vedere questa legge nascere. Oggi, dopo 15 mesi lontano dal campo, sono tornato a giocare. 15 mesi in cui ho provato invidia anche per un bambino che calciava un pallone. Ora è tutto diverso, perché ho capito che nel torneo della vita ci sono partite più importanti di quelle che si giocano in campo e che possiamo vincere solo insieme”.