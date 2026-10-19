Palladino celebra Bove: "Vederti continuare a lottare la vittoria più bella: sei un esempio per tutti, Edo"

Un bellissimo messaggio quello condiviso da Raffaele Palladino sul proprio profilo Instagram: l'ex tecnico della Fiorentina ed attuale allenatore del Bologna, infatti, ha voluto omaggiare Edoardo Bove e la sua capacità di resilienza in occasione della prima proiezione di “in un battito”, il docu-film dedicato all'ex giocatore viola.

Il messaggio di Palladino

Questo il messaggio condiviso dall'allenatore: “Vederti sorridere e continuare a inseguire i tuoi sogni è la vittoria più bella. Hai saputo trasformare la tua storia in un messaggio di forza e speranza per gli altri. Felice di essere stato al tuo fianco anche ieri (in occasione della prima del film, ndr), Edo”.

Il post

Questo il post pubblicato su Instagram da Palladino