Il Monza strapazza il Cagliari e stacca la Fiorentina. C'è gioia per un giovane viola. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Grande prestazione del Monza, che va a vincere per 4-0 contro il Cagliari e stacca la Fiorentina in classifica.
La cronaca della partita
Non c'è praticamente mai appello per il Cagliari, che dura 39' prima di cedere sotto il colpo di Kouadio, difensore in prestito dalla Fiorentina, che la sblocca in contropiede con un gol da attaccante. Al rientro poi è Varela a colpire con un bel diagonale e, al 66', si trasforma anche in assistman per il 3-0 di Robinson. La chiude sempre lui, sempre Varela, con un tap-in a porta vuota per il 4-0.
La classifica
La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Torino 7, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.