La Lazio prosegue la sua marcia Scudetto con un trionfo a casa di Spalletti. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Va avanti indisturbata la clamorosa marcia Scudetto della Lazio di Gattuso che ha trionfato anche in casa della Juventus, nel posticipo serale della domenica di Serie A. Un successo per 3-0 che getta in grave crisi la squadra di Spalletti, uscito tra i fischi ello Stadium.

Dopo una prima parte piuttosto equilibrata, match sbloccato da un colpo di testa del danese Provstgaard al 37'. Reazione debole per i bianconeri e raddoppio laziale al 66' con una gran giocata di Isaksen e un sinistro a giro micidiale. Tris addirittura nel recupero, siglato da Dele Bashiru, con una progressione e mancino in diagonale. Lazio dunque ancora al comando, al fianco dell'Inter.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Cagliari 13, Juventus 11, Frosinone 10, Napoli 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Torino 7, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.