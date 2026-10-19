Burgassi: "Il Franchi resta e resterà del Comune aldilà della concessione. Il lavoro della Giunta pensa solo al futuro"

Marco Burgassi, presidente della Commissione Cultura e Sport, ha risposto ai commenti di Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri in merito ai costi dei lavori allo stadio Franchi, che graverebbero sul pubblico per tre quarti della cifra.

Le parole di Burgassi

“Le dichiarazioni di Palagi confondono le diverse fasi del procedimento e offrono una lettura parziale di un’operazione che deve essere valutata nel suo insieme. Il Franchi resta e resterà di proprietà del Comune di Firenze, con una concessione pluriennale che prevede precisi impegni a carico del futuro concessionario".

"Le valutazioni condotte con il supporto di consulenti qualificati hanno individuato, nelle condizioni esaminate, una soluzione ritenuta maggiormente conveniente per l’interesse pubblico, considerando investimenti, obblighi di gestione e manutenzione e rischi assunti dal concessionario. Il lavoro della Giunta guarda al futuro del Franchi: completarne la riqualificazione, tutelarne il valore monumentale e garantire alla città un patrimonio valorizzato e conservato nel tempo”.