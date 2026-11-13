Bove: "Firenze ha un posto speciale nella mia storia. Lì ho capito la forza del legame tra città e squadra"

Il prossimo 16, 17 e 18 novembre, nei cinema italiani arriverà la proiezione del film In un battito, documentario che segue la risalita di Edoardo Bove dopo il malore accusato in campo mentre indossava la maglia della Fiorentina. Per l'occasione, la Fiorentina ha pubblicato un piccolo trailer con alcune dichiarazioni di Edo.

Le parole di Bove

In primis, Bove stesso ha regalato alcune parole al miele nella didascalia del post, scrivendo: “Firenze ha un posto speciale nella mia storia. Una storia che ho voluto raccontare anche nel film In un Battito, che da lunedì sarà per tre giorni al cinema. Nei giorni più difficili, la Fiorentina e tutto il popolo viola mi hanno fatto sentire un affetto e una vicinanza incredibili. In quei giorni ho capito quanto possa essere forte il legame tra un giocatore, una squadra e un’intera città”.

Il video

Nel trailer, invece, due frasi sul suo riavvicinamento al mondo del calcio giocato. “Dopo cinque mesi ho ri-iniziato ad allenarmi per la prima volta, e mi ha dato grande adrenalina il sentire di nuovo la fatica”, la frase di Bove mentre si allena in palestra.