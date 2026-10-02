Sucu: "Piena fiducia in De Rossi, da parte mia e di tutto il gruppo. Siamo sicuri che cambierà questa situazione"

Oggi, alle 18, la prossima avversaria in campionato della Fiorentina, ossia il Genoa, affronterà in amichevole il Rapid Bucarest: le due squadre condividono il presidente, Dan Sucu, che ha parlato della situazione in casa rossoblù e dell'avvicinamento alla ripresa del campionato.

Sul momento del Genoa

“Voglio far arrivare il Genoa dove è stato anni fa, questa è l'idea. Abbiamo una squadra con molta esperienza, adesso ci sono dieci giocatori che giocano nelle loro Nazionali e un allenatore campione del mondo, che ha la nostra fiducia. L'unica cosa che voglio fare è non mettere pressione alla squadra”.

Sulle voci su De Rossi

“Interesse per il nostro DS? Ho letto anch'io, sono cose che succedono più o meno ogni settimana. Abbiamo sentito parlare tanto anche del mister De Rossi che sente comunque da parte mia la fiducia per riuscire a cambiare questa situazione in questo momento. Sono convinto che senta anche la fiducia di tutto il gruppo, che sicuramente è importante”