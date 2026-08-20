Kean via? Ci sono due attaccanti in orbita Chelsea pronti a sostituirlo
Liam Delap
La Fiorentina nel corso di questo mercato si è già cautelata in attacco prendendo Mateo Pellegrino dal Parma, che ha sostituito numericamente Roberto Piccoli.
Mercato estero
In caso di addio di Moise Kean (che non smania per andare via) il club viola andrà a caccia di una nuova punta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici sta scandagliando il mercato estero, da cui ha preso parecchio in questa sessione estiva, alla ricerca di altri colpi.
Coppia del Chelsea
In particolare piacciono due giocatori che sono in orbita Chelsea: l'olandese Emanuel Emegha, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23 anni pure lui, inglese seguito pure dal Como.
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