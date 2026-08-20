Il clamoroso ritorno alla Fiorentina? Senza una cessione non si può. Un altro fattore determinante
Suggestivo, clamoroso, romantico, ognuno è libero di definire il possibile ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina come meglio crede.
E' una soluzione questa sulla quale sta spingendo molto il giocatore con la collaborazione del suo agente, anche per motivi personali.
Overbooking in mediana
Ma senza una cessione tutto questo non si può di certo concretizzare perché attualmente la mediana viola è in ‘overbooking’, con addirittura uno come Nicolò Fagioli che sembra essere relegato, almeno inizialmente, alla panchina.
Obbligo vs diritto di riscatto
Il Galatasaray, squadra proprietaria del cartellino dell'uruguaiano, pretende poi l'obbligo di riscatto a giugno prossimo dopo il prestito annuale, mentre la Fiorentina non sembra intenzionata ad andare oltre al diritto. Un altro fattore questo che incide sull'affare.