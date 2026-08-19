La Fiorentina non è l'unica opzione: c'è anche un club brasiliano interessato a Torreira
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, Lucas Torreira vuole lasciare il Galatasaray e un suo ritorno alla Fiorentina è molto più di una suggestione. L'operazione dipende però fortemente dal futuro di Fagioli e solo con l'uscita di quest'ultimo potrebbe andare in porto.
Un'altra opzione
Ad ogni modo, nel frattempo le altre non stanno a guardare. Su Torreira infatti non c'è solo l'interesse della Fiorentina ma anche quello dell'Atletico Mineiro, club brasiliano che sarebbe pronto a riportare in Sudamerica il centrocampista classe 1996.
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