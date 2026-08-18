Ceccarini rilancia l'ipotesi Torreira: "Gradirebbe tornare in viola"
Nzola, Torreira e Milenkovic si contendono il pallone. Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com©
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dato seguito a quanto uscito negli ultimi giorni riguardo a Torreira e alla sua voglia di Fiorentina.
Su Torreira
Infatti, secondo Ceccarini, l'uruguaiano è un'ipotesi per il mercato viola, e anche il giocatore stesso gradirebbe il ritorno in una piazza come Firenze, che ha vissuto nella stagione 2021-22.
A chiusura del cerchio
Il suo mancato riscatto fu oggetto di forte discussione tra i tifosi viola, che ne chiedevano a gran voce la permanenza. Il cerchio si potrebbe finalmente chiudere dopo 5 anni.
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