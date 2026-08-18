Ceccarini rilancia l'ipotesi Torreira: "Gradirebbe tornare in viola"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dato seguito a quanto uscito negli ultimi giorni riguardo a Torreira e alla sua voglia di Fiorentina.

Su Torreira

Infatti, secondo Ceccarini, l'uruguaiano è un'ipotesi per il mercato viola, e anche il giocatore stesso gradirebbe il ritorno in una piazza come Firenze, che ha vissuto nella stagione 2021-22.

A chiusura del cerchio

Il suo mancato riscatto fu oggetto di forte discussione tra i tifosi viola, che ne chiedevano a gran voce la permanenza. Il cerchio si potrebbe finalmente chiudere dopo 5 anni.