La Fiorentina saluta Dodô, l'esterno a un passo dall'approdo in Inghilterra. Le cifre dell'affare
L'esterno destro della Fiorentina, Dodô è a un passo dal lasciare il club viola.
Intesa raggiunta
SportMediaset riporta il fatto che il Nottingham Forest abbia raggiunto l'intesa con i gigliati per ingaggiare il terzino brasiliano.
Dieci milioni
Il Forest, nelle cui file gioca già l'ex centrale viola, Nikola Milenkovic, verserà circa 10 milioni di euro più bonus nelle casse della Fiorentina.
💬 Commenti (6)