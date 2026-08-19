Ceccarini: "Si sblocca la situazione di Dodô: trattativa in corso", i dettagli

Dopo una lunga attesa, qualcosa si smuove anche relativamente alla situazione in bilico di Dodô: la Fiorentina avrebbe finalmente trovato l'acquirente.

La trattativa

Lo riporta Niccolò Ceccarini: ci sarebbe una trattativa in corso tra la Fiorentina e il Nottingham Forest per la cessione del terzino brasiliano. Una partenza preventivata che si starebbe per sbloccare, con Dodô che raggiungerebbe Milenkovic nel club di Premier League.