O cessione...o rinnovo. Ma Dodô è in una situazione diametralmente opposta a Fortini

Che Dodô sia sul piede di partenza e che voglia lasciare la Fiorentina è un fatto ormai notoe e arcinoto da tempo. Da quando in pratica Paratici lo ha fatto capire nella sua conferenza stampa di fine stagione.

Nelle scorse settimane per lui c'erano stati colloqui con Roma e Napoli, poi un timido approccio del Como, così come qualche manifestazione di interesse da parte di Newcastle e Nottingham Forest, ma senza che arrivasse un vero affondo.

Buoni rapporti

Però con tra il giocatore e la società esiste un patto, un gentlemen agreement per il rinnovo annuale del contratto in caso di mancata cessione estiva. Segno anche di buoni rapporti tra le parti nonostante tutto.

L'esatto contrario

Diametralmente opposta invece è la situazione di Fortini, che è sì sul mercato come il brasiliano, ma che non ha intenzione di rinnovare il contratto in essere valido fino al 2027. Dopo averlo trattato col Torino senza successo, il terzino potrebbe rientrare nell'affare Thorstvedt. Ma se non lasciasse Firenze quest'estate sarebbe destinato, salvo sorprese, ad andare in scadenza di contratto e quindi a zero euro, a fine della prossima stagione.