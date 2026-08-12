Un rinnovo ponte per "congelare" la situazione Dodô. E nel frattempo Grosso cosa farà?

Tra le situazioni più complicate in casa Fiorentina c'è sicuramente quella legata a Dodo. Il brasiliano sembrava destinato a partire in questa finestra di mercato, ma finora così non è stato. Il club viola ha dunque pensato alla possibilità di rinnovare per un anno il contratto del brasiliano, strategia che da un lato scongiurerebbe il rischio di perdere il calciatore a zero nel 2027 e dall'altro gli garantirebbe un margine di tempo maggiore per valutare eventuali opzioni.

Cosa farà Grosso?

Nel frattempo, però, bisognerebbe capire quali saranno le intenzioni di Fabio Grosso. Dopo averlo schierato titolare contro QPR e Watford, il tecnico viola gli ha preferito Jimenez contro il Real Madrid e Joao Mario contro il Deportivo. L'impressione è che Dodo parta molto indietro nelle gerarchie e che il titolare a destra sarà uno tra l'ex Milan e l'ex Juventus. Scomparire dai radar, però, potrebbe peggiorare ulteriormente la sua situazione dato che già adesso le offerte scarseggiano.