Il vero grattacapo chiamato Dodô, ma c'è un patto con la Fiorentina. Lo zero per Gudmundsson

Quello che è successo la scorsa stagione alla Fiorentina, ovvero un campionato fatto in maniera disastrosa, ha complicato un po' il mercato anche di questa estate.

Difficili da piazzare

Le brutte prestazioni di alcuni giocatori hanno allontanato le pretendenti ed è diventato difficile piazzare giocatori come Gudmundsson e Dodo.

Il vero grattacapo

Tante chiacchiera ma zero offerte per ora per questi giocatori. Il vero grattacapo adesso riguarda l'esterno brasiliano. L'intenzione è sempre stata quella di separarsi ma alle giuste condizioni. Altrimenti, il patto è noto, firmerà un rinnovo ponte per un anno e si rimanderà l'addio alla prossima estate. Questo è quello che si legge su La Nazione.