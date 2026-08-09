Dall'interesse del Barcellona alle desolante assenza di offerte. Dodô vuole la cessione, ma le pretendenti che fine hanno fatto?

Dodô è una delle grane del mercato della Fiorentina. Il brasiliano è fuori dal progetto tecnico, ma al momento nessuno sembra intenzionato ad affondare il colpo. E così quella che doveva essere una cessione scontata si sta trasformando in un problema per la società viola.

Un reparto affollato

La Fiorentina, sulla fascia destra, ha già acquistato Jimenez e Joao Mario, facendo capire chiaramente quali siano le proprie intenzioni. Dodô ha il contratto in scadenza tra un anno e non sembra esserci la volontà, da parte sua, di rinnovare. L'idea è quindi quella di separarsi in estate, ma trovare un acquirente non sarà semplice. Sembra passata una vita da quando, un anno fa, circolavano voci di un interessamento del Barcellona. L'ultima annata pessima del giocatore ha ridimensionato il suo valore di mercato e allontanato gli acquirenti.

Acquirenti che non ci sono…

In Serie A, Roma e Napoli hanno già sistemato la fascia destra con Molina e Favasuli, mentre l'Inter, nonostante le tante difficoltà incontrate nella ricerca di un esterno in quel ruolo, non sembra guardare nella direzione del brasiliano.

Dodô rischia così di essere l'ultima opzione per tutte le squadre alla ricerca di un terzino destro, quella da ricercare a poche ore dalla fine del mercato. E la Fiorentina, a quel punto, potrebbe essere costretta ad accontentarsi di poco pur di liberarsi del giocatore.

