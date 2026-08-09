Dodô finisce nel dimenticatoio ma la paradossale opzione rinnovo resta in piedi

Gli arrivi di Jimenez e di Joao Mario hanno definitivamente cancellato le chance per Dodô di trovare spazio nella nuova Fiorentina, targata Grosso e Paratici. Entrambi sono spendibili tra l'altro, su entrambe le fasce, a differenza del brasiliano che però è in una situazione di stallo, molto propenso a partire ma senza alcuna reale pretendente.

Il paradosso del rinnovo-ponte

Eppure la paradossale opzione rinnovo esiste ancora, secondo La Nazione: una sorta di patto per allungare il contratto in scadenza al 2027, fino al 2028, così da evitare di arrivare ad uno svincolo a parametro zero. Chiaro che la soluzione migliore per tutti sarebbe una separazione in questa sessione, per la quale servirebbero una decina di milioni. In caso contrario, con il rinnovo la Fiorentina allontanerebbe il rischio di uno svincolo a zero.